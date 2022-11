Aanpak Lesturgeonplein in Vledder voorlopig vooruitgeschoven

Het is een langgekoesterde wens van Dorpsbelangen Vledder: een opgeknapt Lesturgeonplein. Jaren geleden begon het dorp met de eerste brainstorm voor het centrum, maar ondertussen moddert het voort zonder dat het grote belangstelling van de gemeente Westerveld krijgt.

"Echt waar, ik kom het in notulen van 25 jaar geleden tegen waarin het hier al over gaat", vertelt Wil Kreike van Dorpsbelangen Vledder.

Geen prioriteit

In een voorstel schrijft de gemeente dat het plein op dit moment nog aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarom heeft het 'niet de eerste prioriteit'.

Bovendien gaat het om een groot bedrag van ongeveer 500.000 euro wat vrijgemaakt moet worden en de gemeente heeft dat geld niet. "Gezien de financiële ontwikkelingen stel ik voor om dat nu niet voor te leggen", licht wethouder Henk Doeven (DSW) toe.

"Want als je het voorstel verder gaat uitwerken dan vind ik dat je dat ook in behandeling moet nemen. We kunnen wel een heel plan maken, maar als we dan zeggen: we gaan het toch niet uitvoeren, dan doen we Vledder te kort."

Wel een totaalplan

Kreike zegt zelf ook wel even gekeken te hebben van het bedrag. "Het gaat om wat straten en bankjes, daar zit dit geld toch niet in?"

De wethouder beloofde in de begrotingsvergadering wel een totaalplan voor Vledder te willen maken. "Met daarin de verduurzaming van sporthal De Spronk, de brandweerkazerne en de school." Ook zal er naar een buurthuis worden gekeken.

'Slim om dit zo te doen'

Halverwege volgend jaar wil de gemeente met een voorstel komen waarin naar alle punten wordt gekeken. "We moeten dan alleen nog zorgen dat we met het plein wel bovenaan dat lijstje komen te staan", zegt Kreike.

"Verder is het slim van de wethouder om dit zo te doen. Al wordt het wel een beetje gebruikt om het op deze manier op de lange termijn te schuiven. Volgend jaar komt er dan een plan, het is niet genoemd in de begroting van dit jaar, dan zal het op zijn vroegst 2024 worden als het zover is."

Kreike zegt daar teleurgesteld over te zijn. "Maar we blijven strijdlustig. We laten niet los en leggen ons neer dat het weer een jaartje langer duurt."

'Nekbreekstraatjes'