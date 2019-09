Smithy's Palace in Eesveen failliet: 'van alles geprobeerd'

"Het ging gewoon niet meer", zegt curator Ton Grollé uit Hoogeveen. De eigenaar van de discotheek heeft zelf het faillissement aangevraagd. "Ze hebben van alles geprobeerd, zeggen ze, bijvoorbeeld door artiesten uit te nodigen om meer publiek te trekken. Maar dat werkte niet meer."Er was al eens eerder een faillissement van Smithy's Palace, maar daarna draaide het gewoon door. Het pand werd gekocht door een Friese vastgoedhandelaar en verhuurd aan de exploitant.Het liep eerst goed, alleen het bezoekersaantal werd steeds kleiner. "Het is jammer en triest. De eigenaar vertelde mij ook dat er soms busjes kwamen met mensen. Die zagen dat de parkeerplaats leeg was en maakten dan rechtsomkeert."Smithy's Palace in Eesveen, net over de Drentse grens bij Nijensleek, was jarenlang een ontmoetingsplaats voor jongeren. De discotheek trok publiek uit de wijde omgeving. De eigenaren lieten er in de afgelopen jaren veel artiesten optreden en de parkeerplaats stond regelmatig vol. Aan de muur hangt nog steeds een stoplicht dat in het verleden aangaf of er nog mensen bij konden.Schuurfeesten en festivals zijn concurrenten geworden voor de discotheek. "Er worden in de regio veel schuurfeesten georganiseerd. Mensen gaan liever naar festivals met duizenden tegelijk. Het is een andere tijd." Bovendien is er nog een grote kostenpost: de hoge huursom van het pand."De eigenaar van de discotheek heeft de afgelopen jaren veel eigen kapitaal in de onderneming gestopt. Hij verdiende er niets meer aan. Grollé ziet in de boeken dat de schuld overzichtelijk is. De grootste schuldeisers zijn de eigenaar en een aantal leveranciers. "Dan kan je nu beter de stekker er uit trekken."Van een doorstart is geen sprake. "Er hebben zich geen partijen gemeld. Je kan daar ook niet op wachten. Bovendien staat het al sinds 1 juni vanwege een zomerstop stil. We kijken nu of we via een veiling geld terug kunnen krijgen." De inventaris staat inmiddels online te koop.