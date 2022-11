Na lang twijfelen doet SGP toch mee aan Statenverkiezingen

Tom Koekoek uit Stuifzand is verkozen tot lijsttrekker van de SGP voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar maart. De 20-jarige Koekoek is sinds enkele jaren actief voor de gereformeerde partij.

De SGP heeft lang getwijfeld over deelname aan de verkiezingen. "Maar juist de actieve jongeren van de SGP Drenthe hebben het bestuur en de leden van de SGP afgelopen maandagavond over de streep getrokken om dit avontuur aan te gaan." De SGP heeft op dit moment geen zetel in Provinciale Staten.