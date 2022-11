Hoofdverdachte witwasonderzoek Theo E. uit Gasteren komt vrij

Witwasverdachte Theo E. uit Gasteren wordt morgen vrijgelaten. Dat bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Assen vanmiddag. De 58-jarige E. is hoofdverdachte in een omvangrijke witwaszaak, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is.

E. wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Welke voorwaarden dat zijn, is niet bekend gemaakt.

De raadkamer kijkt bij het 'schorsen van de voorlopige hechtenis' onder meer naar de persoonlijke belangen van de verdachte. "Daarbij komt onder andere de vraag aan de orde of de lengte van de voorlopige hechtenis opweegt tegen de duur van het nog te verrichten onderzoek". Volgens het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek nog lang duren, omdat er veel spullen in beslag zijn genomen. Het OM verzet zich niet tegen het besluit van de rechter.

Theo E. is een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport. Eind september werd zijn voorarrest nog met zestig dagen verlengd.

'Grote bedragen aan contant geld'

Theo E. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dat zou zijn gebeurd via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het Openbaar Ministerie. Er zijn volgens justitie "grote bedragen aan contant geld in beslag genomen". Ook de bedrijven van E. worden door het OM onder de loep genomen.