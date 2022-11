Actie voor behoud zorgwerkbedrijven GGZ Drenthe: 'Raakt me recht in het hart'

Donkere wolken spannen samen boven de acht zorgwerkbedrijven (zogenoemde Daat-vestigingen van de GGZ, red.) in Assen, Emmen, Beilen en Hoogeveen.

Mogelijk dreigt sluiting voor een deel van deze locaties waar mensen met psychische problemen dagbesteding of begeleiding naar regulier werk krijgen. De onzekerheid onder de ruim 400 deelnemers en ongeveer 45 medewerkers is daarom groot. Komen ze op straat te staan of niet?

Door een van de deelnemers, Natasja van Viersen, is inmiddels een petitie gestart waarbij wordt ingezet op het behoud van de Daat-locaties. Deze is sinds vorige week woensdag 750 keer ondertekend. Volgens Van Viersen mag het niet gebeuren dat een kwetsbare groep mensen geen hulp meer ontvangt, omdat deze vorm van hulp 'niet meer zou passen in de visie van de GGZ.'

'Slopend'

Van Viersen werkt al sinds 2011 bij een van zorgwerkbedrijven van de GGZ. Voor haar is de ontstane situatie niet nieuw. "Ik heb in die tijd veel meegemaakt. Sluitingen, afdelingen die werden opgedoekt. En wat het doet met de mensen."

Volgens Van Viersen is het de bedoeling dat er straks alleen nog hulp wordt geboden aan degenen die in korte tijd naar regulier werk kunnen doorstromen. De vrees is groot dat daarmee de meest kwetsbare groep deelnemers straks hun plekje kwijt zijn.

De ontstane onzekerheid is slopend, aldus Van Viersen. "Ik vind het verschrikkelijk om te horen wat het met collega's doet. Ik heb mensen huilend aan tafel gezien. Die zijn echt bang dat ze niets meer hebben als ze dit werk kwijt raken. Dat raakt me dan recht in het hart. Ik ben heel strijdvaardig", besluit Van Viersen.

Reactie GGZ

Volgens de GGZ Drenthe draaien de Daat-vestigingen al een aantal jaren verlies, zo laat de organisatie weten in een schriftelijke reactie. De organisatie sluit ook niet meer goed aan op de huidige koers. "Daat richt zich (deels) op andere doelgroepen dan mensen met psychiatrische problemen."

De komende maanden buigt de GGZ zich nog over de voorgenomen 'organisatiewijziging.' "Er is dus nog geen besluit genomen. Die zal naar verwachting plaatsvinden in de loop van 2023."