Te koop: de watertoren van Assen

"We hebben geen vraagprijs", zegt woordvoerster Annemoreen Ooms van de WMD. "Geïnteresseerden kunnen een bieding en een toekomstplan indienen. De toren gaat naar degene met het meest haalbare en realistische plan voor herbestemming binnen drie jaar."Dat is geen eenvoudige klus, meent Ooms: "Een watertoren, speciaal ontworpen voor de drinkwatervoorziening, is niet zonder meer geschikt voor een willekeurige andere functie. De uitdaging bestaat eruit om een plan te bedenken waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. Dit met het doel om een waardevol industrieel object te behouden."De koper van de watertoren, op de hoek van de Kamerlingh Onneslaan en de Troelstralaan, moet in ieder geval geen hekel hebben aan traplopen. De toren is bijna 35 meter hoog en de trap heeft 154 treden. "Maar aanpassingen waardoor een lift kan worden gebouwd zijn mogelijk, ook al is het gebouw een monument", zegt Ooms.Naast het exemplaar in Assen zijn er in Drenthe nog vier watertorens; in Meppel (1883), Zuidlaren (1895), Coevorden (1914) en Hoogeveen (1927). Alleen de Hoogeveense toren is nog in gebruik. Vroeger werden de torens gebruikt om druk op het water in de waterleidingen te krijgen. Tegenwoordig gebeurt dat met pompen.In het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen op zondag 15 september tussen 14.00 en 16.00 uur, is meer te horen over deze monumentale watertoren.