Stelling: Alle supermarktproducten moeten het gezondheidslabel Nutri-Score dragen

Vooralsnog wordt het label alleen gebruikt door Hak en Iglo, zegt NOS . De Nutri-Score is vergelijkbaar met een energielabel, waarbij A het beste label is en E het slechtste. In dit geval staat de groene A voor een gezond product en de rode E voor een ongezond product.Gezonde producten met alleen natuurlijke voedingsstoffen, krijgen automatisch de groene A. Ook eiwitten, vezels en veel groenten en fruit in het voedingsproduct verhogen de Nutri-Score. Maar zitten er veel suikers, zout of vetten in, dan gaat de score omlaag.Wat vind jij? Moeten alle voedingsproducten in de supermarkt dit label krijgen of is het goed zoals het is?