Assenaar (21) na drie jaar bestraft voor veroorzaken zwaar letsel door dranghek op de weg

De rechter vond het bewezen dat door toedoen van de Assenaar een ander ernstig letsel opliep. Een celstraf voor zo'n ernstig feit is passend, meende de rechter. Ware het niet dat het incident ruim drie jaar geleden is gebeurd. De zaak bleef mede door coronamaatregelen langer op de plank liggen dan nodig. "U lijkt mij ook geen vechtersjas, of iemand die erop uit is om een ander te verwonden", zei de rechter. Hij legde de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.