Brieven van Philip Mechanicus vanuit Kamp Westerbork voor het eerst gebundeld

Schrijven hielp tegen 'geestelijke narigheid'

Mechanicus kreeg het idee om te schrijven terwijl hij nog herstellende was. "Ikzelf heb tijdens mijn ziekbed mij nuttig beziggehouden", schrijft hij in een brief aan Jo op 26 mei 1943. "Van lezen is niet veel gekomen, daarvoor had ik niet de ware lust. Maar wel heb ik een reeks verhaaltjes geschreven, die ik allang in mijn brein had en die er toch eindelijk eens uit moesten. Dat heeft mij in staat gesteld mijn gedachten behoorlijk te concentreren en mij over veel geestelijke narigheid heen te helpen."

Dat het werk van Mechanicus zo bekend is, komt door zijn gedetailleerde verslagen in de zes maanden dat hij in Kamp Westerbork zat. Van dag tot dag wist Mechanicus vast te leggen wat hij zag. "'Ik heb het gevoel alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla', omschreef hij zelf zijn gedwongen internering in dit voorportaal van de hel", vertelt Broersma. Na gevangenschap in Kamp Westerbork en Bergen-Belsen is Mechanicus naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd, waar hij is geëxecuteerd.

Voor het nieuwe deel dat vandaag verschijnt schreef Broersma een lijvige inleiding en vertaalde hij de brieven naar modern Nederlands. Het nawoord is geschreven door kleindochter Elisabeth Oets. "Het is een uitgave die ik heel bijzonder vind in deze tijd, waarin nog nauwelijks echte brieven worden geschreven", schrijft ze. "Tegenwoordig deel je je nieuws, je gevoelens, je mening, je gelukwensen met één druk op de knop en de geadresseerde kan al binnen een seconde alles lezen en het daarna eventueel opslaan of deleten."

Brieven voor beeldvorming van de tijd

Oets verzamelde zelf ook mailwisselingen naar het voorbeeld van haar opa. "Zou ik ze niet eigenlijk moeten uitprinten en met een lint samenbinden zoals in vroeger tijden? Zoals ik brieven van mijn moeder vond? Zodat later mijn kinderen die brieven kunnen lezen en zich een beeld kunnen vormen van deze tijd? Want dat is toch wel de waarde van brieven uit het verleden."