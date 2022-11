Treant verlaagt dosering medicijnen bij immunotherapie voor kankerpatiënten

Ziekenhuisgroep Treant verlaagt vanaf volgende maand de dosering van medicijnen bij immunotherapie. Het gaat om het middel pembrolizumab, dat gegeven wordt als immunotherapie bij kankerpatiënten.

De dosering werd bepaald aan de hand van het lichaamsgewicht van de patiënt. Hoe zwaarder iemand is, hoe hoger de dosering. Volgens Treant laat recent onderzoek zien dat die bepaling niet nodig is. "Een lagere dosis is net zo effectief", zegt ziekenhuisapotheker Maurice van Staveren.

Besparing van 100.000 euro

Het aanpassen van de dosering bezorgt Treant een flinke financiële meevaller. "Pembrolizumab is een enorm duur medicijn. Door deze aanpassing besparen we als Treant al snel meer dan 100.000 euro. Als alle ziekenhuizen in Nederland dit gaan doen, bespaart dit de samenleving miljoenen euro's", aldus Van Staveren.

Ook voor het milieu en de patiënt is de wijziging voordelig. "Het is voor patiënten natuurlijk prettig dat ze minder medicijnen toegediend krijgen tijdens hun behandeling. Daarnaast gebruiken wij door een slimmere werkwijze binnen onze apotheek minder verpakkingen, wat weer ten goede komt van het milieu."