OM houdt poot stijf en wil 5 miljoen van handelaren erectiepillen

Het Openbaar Ministerie (OM) wil bijna vijf miljoen euro vorderen op de vier verdachten die vandaag voor de rechter verschijnen vanwege de illegale verkoop van erectiepillen. Met deze zogenoemde ontnemingsvordering wil het OM de vermeende winst van het viertal afpakken.

Het Openbaar Ministerie meent dat er per verdachte tussen de drie tot vijf jaar zonder vergunning in illegale erectiemiddelen (van het merk Kamagra) is gehandeld. De verkoop moet miljoenen hebben opgeleverd en dat geld wil het OM terugvorderen.

De verdachten zijn twee mannen (43 en 58 jaar) uit Duitsland en Meppel en een man (53) en een vrouw (49) uit Klazienaveen. Zij staan vandaag voor de rechtbank in Leeuwarden.

De zaak gaat terug tot januari 2018. Het stel uit Klazienaveen werden op 31 januari opgepakt tijdens een politie-inval in een pand op bedrijventerrein Pollux in Klazienaveen. Agenten uit Den Haag stuitten op een internetadvertentie van de twee. Naast dit duo pakte de politie ook de twee andere verdachten op.

Strafdossier kostte tijd

Het stel werd na het betalen van een 'substantiële' borg in februari weer op vrije voeten gesteld. De twee andere hebben ook niet lang vastgezeten. In de afgelopen jaren heeft het OM werk gehad aan het opstellen van het strafdossier dat eerder dit jaar gereed kwam. Na een regiezitting eerder dit jaar staat voor vandaag de inhoudelijke behandeling van de zaak op de agenda.

Kamagra helpt mannen met erectiestoornissen. Volgens de online Afkickkliniekwijzer is het middel vanwege de onduidelijke herkomst niet legaal in Europa verkrijgbaar. Kamagra is verder goedkoper dan het bekende Viagra, maar is mogelijk nadelig voor de gezondheid.

Homeopathisch

Advocaat Mark Broere, die de 43-jarige verdachte bijstaat, laat weten dat zijn cliënt niet geweten heeft dat het om een illegaal middel gaat. "Als webbeheerder (van de internetsite) is hij slechts verantwoordelijk geweest voor de technische kant. Daarbij was hij in de veronderstelling dat het om homeopathische middel ging." Zijn cliënt zal dus ontkennen, aldus Broere.