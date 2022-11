Stopbonus voor piekbelasters stikstof krijgt nog niet bij iedereen de handen op elkaar

BoerBurgerBeweging Drenthe geen voorstander

Gert-Jan Schuinder, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Drenthe, is minder positief. "Wat het kabinet doet, is gewoon boeren verleiden", zegt hij. "Wat ons betreft is dit geen vrijwillige uitkoop, maar lijkt het op dwang uit te draaien."

Volgens Schuinder helpt de regeling niet. "Ik lees dat boeren niet hoeven mee te werken. Maar als je dat niet doet, krijg je straks strengere milieuregels aan je broek." BBB wil eerst een zogeheten reparatiewet, die stikstofbepalingen in een oudere wet terug moet draaien. "Daarmee halen we de boel van het slot en kunnen we stappen zetten."

Over hoe deze reparatiewet eruit komt te zien wil Schuinder nu nog niet ingaan, volgens de lijsttrekker wordt daar volgende week meer over duidelijk.

De meeste piekbelasters zijn boerenbedrijven, maar er zijn ook ondernemingen bij die in de industrie zitten. Om in aanmerking te komen voor een regeling hoeven bedrijven niet per se helemaal te stoppen, ook verregaande verduurzaming of verplaatsing naar een plek verder uit de buurt van kwetsbare natuur behoren tot de mogelijkheden.

Vergunningen

De regeling moet stikstofruimte opleveren om bedrijven te legaliseren die in de knel zijn gekomen door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. De hoogste bestuursrechter zette een streep door het vergunningenbeleid dat tot dan toe werd gevoerd. Daardoor hadden duizenden bedrijven ineens een vergunning nodig die zij eerder niet hoefden te hebben. "Het is dramatisch wat er bij die bedrijven zonder vergunning gebeurt", stelt de LTO Noord-voorman. "In Overijssel zagen we ook bedrijven waarbij onder dreiging van een dwangsom mensen gedwongen werden om koeien weg te doen." Juist daarom is er volgens Bruins haast geboden.