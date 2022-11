Kritiek op Asser kliniek: onvoldoende scheiding tussen vuil en schoon

De Inspectie Gezondheidszorg heeft Keizer Kliniek in Assen op de vingers getikt. Bij de zorgaanbieder is onder meer de scheiding tussen vuile en schone instrumenten niet op orde. De kliniek moet voor 6 januari volgend jaar maatregelen hebben genomen om de situatie verbeteren.

Keizer Kliniek biedt medisch specialistische zorg op het gebied van vaatproblemen, darmklachten, bekkenbodemklachten, wondzorg en liesbreuken. Ook worden er onder meer endoscopieën uitgevoerd in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

De Inspectie Gezondheidszorg bracht op 27 september een bezoek aan de kliniek en heeft meerdere punten van kritiek. Zo staat de kar met schone endoscopen in dezelfde gang waarlangs ook de vuile endoscopen worden vervoerd. Als verpleegkundigen de onderarmen niet grondig reinigen bestaat er 'een potentieel risico voor overdracht van micro-organismen'.

Kritiek is er ook op de handmatige voorreiniging van de instrumenten. Hierbij wordt volgens de inspectie een spoelbak gebruikt waarin de endoscoop niet gestrekt kan liggen. Dat heeft als gevolg dat het water uit de spoelarm niet alles kan bereiken.

Volgens de inspectie kan de kliniek deze punten verbeteren door onder meer een zogenoemd beheersplan vast te stellen. Daarin worden de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vastgelegd.

De inspectie wil verder dat verschillende protocollen binnen de Asser kliniek worden aangepakt. Deze waren verouderd en niet consistent. Sommige protocollen bleken in 2013 voor het laatst te zijn bijgewerkt.

Ook bij controle en onderhoud in de kliniek worden de normen niet altijd gehaald. Zo wordt bijvoorbeeld de microbiologische kwaliteit van het laatste spoelwater niet elk kwartaal, maar halfjaarlijks uitgevoerd.

De kliniek geeft in het rapport aan dat het streven is protocollen elke drie jaar te controleren en eventueel te verbeteren, maar dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Dat komt onder meer door onderbezetting bij de afdeling Kwaliteit en veiligheid, waar een vacature open staat.