Asser supermarkten staan open voor verruiming zondagse winkeltijden

Meerdere supermarkten in Assen staan open voor ruimere openingstijden van de winkeltijden op zon- en feestdagen. De gemeenteraad in Assen bespreekt vanavond een voorstel van D66 om de openingstijden voor supermarkten te verruimen.

Een van die supermarkten is de City Spar in Assen. Ondernemer Nico van Dijk hield afgelopen voorjaar een protestactie in zijn zaak aan de Noordersingel, nadat hij door het gemeentebestuur op de vingers was getikt. Hij was ook na de coronaperiode op zondagmorgen open, terwijl dat niet was toegestaan. In coronatijd mochten winkels wel langer open zijn. Twee maanden geleden overhandigde hij tijdens de gemeenteraad 500 steunbetuigingen aan het college voor verruiming van de openingstijden.

Voorstel

Tijdens diezelfde raad kwam D66 met een voorstel voor volledige openingstijden voor alle winkels op zondag. Een raadsmeerderheid leek toen 'ja' te zeggen tegen een zondagsopenstelling, maar een deel daarvan zag alleen brood in verruiming voor de foodsector. D66 ging daarom opnieuw naar de tekentafel om het plan aan te passen.

In het nieuwe voorstel wil de Asser partij alle supermarkten in de gemeente de keuze geven om open te zijn tussen 06.00 uur in de ochtend en 22.00 uur 's avonds. Op dit moment zijn veel supermarkten in Assen al open op zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Steun van andere supermarkten

Meerdere supermarkten zijn voorstander van dat plan. De drie Jumbo-filialen in de provinciehoofdstad geven aan volledig achter het voorstel te staan. "In coronatijd en ook na coronatijd is bewezen dat hier in de gemeente Assen behoefte en vraag naar is", staat in een brief die de drie bedrijfsleiders hebben ondertekend.

Ook de bedrijfsleider van de Albert Heijn in Peelo ziet het voorstel wel zitten. "In de coronaperiode mochten we ook eerder open en dat vonden de klanten wel fijn", vertelt Richard Hillenga. Hij benadrukt dat het hoofdkantoor van zijn filiaal uiteindelijk de beslissing moet maken voor openstelling. "En dan is het met alle winkels open of niet."

Andere supermarkten in Assen geven aan niets te kunnen zeggen over het voorstel.

'Geen aanleiding voor verruiming'

Het college van B&W gaf eerder aan geen aanleiding te zien voor de voorgestelde verruiming. "Het initiatiefvoorstel is voortgekomen uit de behoefte van één ondernemer gevestigd in het centrum", staat in een brief aan de raad. Het college laat het oordeel over dit voorstel over aan de raad omdat de afweging "niet zozeer draait om harde feiten, maar om politieke en persoonlijke voorkeur."