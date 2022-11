Bouw As-Soennah Moskee in Assen ligt tijdelijk stil

De bouw van de As-Soennah Moskee in Assen ligt tijdelijk stil. Het bestuur van de Moskee heeft door stijgende bouwkosten op dit moment niet genoeg geld om de aannemer te betalen.

De aannemer besloot daarop om het gereedschap neer te leggen.

Flinke tegenvallers

Dat nu niet verder gebouwd kan worden is een flinke tegenvaller voor de gemeenschap, vertelt voorzitter El Mourabit. "Wij zeiden tegen de aannemer dat hij wel door kon bouwen, want dat geld komt er wel. Maar hij wilde dat niet. Een aantal weken geleden hebben we een benefietavond gehad waarbij 120.000 euro is opgehaald. Dat is alvast een begin."

Het bestuur van de As-Soennah Moskee heeft de aannemer het eerste bedrag betaald. Begin januari wordt de bouw voortgezet.

Nog een benefietavond

Om meer geld in te zamelen, houdt de moskee nog een benefietavond, deze keer in de kerstvakantie. "Dan is iedereen vrij en hopen we dat de mensen meer willen doneren, want we komen nog wel een aardig bedrag te kort", vertelt de voorzitter. Tijdens deze avond hoopt het bestuur nog eens 120.000 euro op te halen.

Ondanks dat blijft El Mourabit positief gestemd. "We gaan gewoon door en we hopen, als alles mee zit, dat we in de zomer van 2023 de eerste gebeden kunnen laten klinken vanuit het nieuwe gebouw. Maar je weet natuurlijk nooit wat nog meer tegen kan zitten."