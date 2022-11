Jan (88) laat kinderdroom van zijn vrouw Betsy uitkomen met zelfgebouwde pipowagen

Pipowagen

Al gauw besluiten Jan en Betsy dat het een leuk idee is om een pipowagen te bouwen. Eindelijk, de droom van Betsy wordt werkelijkheid. "De wagen is eigenlijk ontstaan tijdens het bouwen", vertelt Huisjes. Een concreet plan of bouwtekening had hij niet; gewoon bouwen en zien wat het wordt was het idee.

Het stel knikt elkaar tevreden toe terwijl ze een kopje koffie drinken in de wagen. Twee stoelen, een tafeltje, tweepersoonsbed en een keukentje; het is minimalistisch maar meer hebben ze ook niet nodig aldus Betsy: "Ik geniet hier echt van. Zonder al die luxe. Ik zou hier wel willen wonen."

Slapen

Zoals gezegd woont het stel in een huis naast de pipowagen, maar dat betekent niet dat het huisje op wielen niet gebruikt wordt. Betsy sliep er al eens in met haar achterkleindochter Loïs (5): "Dat was hartstikke leuk", blikt ze met plezier terug.

Maar het is niet alleen terugblikken wat het echtpaar Huisjes doet, stiekem dromen ze al van een nieuw plan. "Als de gezondheid het toelaat willen we graag met de trekker ervoor richting wat campings in de omgeving rijden", vertelt Jan.

Wat enigszins roet in het eten gooit zijn de ogen van Jan, die zijn helaas niet meer wat het geweest is. Hij mag daarom niet meer autorijden. "Maar iemand kan ons natuurlijk ook rijden", denkt het stel in oplossingen.