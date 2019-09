Drentse gemeenten zoeken naar manieren om gebruik van lachgas te stoppen

Voorkom dat het lachen je vergaat als je lachgas gebruikt

Burgemeester Assen wil lachgasgebruik onder jongeren beperken

Lachgas is vrij verkrijgbaar. Het wordt geleverd in kleine gaspatronen waarmee gebruikers ballonnen opblazen. Die ballonnen zuigen ze langzaam leeg. De patronen horen eigenlijk in slagroomspuiten en zijn daarom niet verboden. Volgens Jenine Bijker van de GGD is dat een deel van het probleem. "Zeker omdat het vrij verkrijgbaar is denken jongeren dat het geen risico met zich zal meebrengen. En dat is zeker niet het geval."Bij gebrek aan landelijke wetgeving zijn gemeenten op zichzelf aangewezen. Niet alle Drentse gemeenten lopen even hard op dit gebied. In Coevorden staat het bijvoorbeeld nog niet op de agenda. In Borger-Odoorn staat niets op papier, maar heeft het wel de aandacht. Zo wordt met een jongerenwerker gekeken of lachgas een probleem is in de gemeente.In Assen zei burgemeester Marco Out na de TT-nacht al dat hij wil dat lachgas onder de geneesmiddelenwet valt. In Emmen pakt de gemeente meer een voorlichtersrol op."Lachgas is niet grappig" is het motto dat burgemeester Eric van Oosterhout een paar keer gebruikt tijdens het interview. In zijn stad Emmen wordt hij steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van lachgas. "We hebben een groot uitgaansleven en daarin wordt het steeds meer gebruikt. De politie maakt zich zorgen, want het geeft toch andersoortig gedrag. De GGD maakt zich zorgen over gezondheid van heel jonge kinderen en het levert een hoop rommel op."In Amsterdam gaat de gemeente de strijd aan met het gas. Verkoop van het spul wordt aan banden gelegd en gebruik ervan bij evenementen wordt verboden. Van Oosterhout verwacht dat ook Emmen wet- en regelgeving zal opstellen, maar heeft meer fiducie in afspraken en overleg."Belangrijker is dat ik bijvoorbeeld gesprekken heb met de plaatselijke horeca en duidelijk maak: 'jongens, volgens mij helpt dit jullie niet'. Natuurlijk levert het geld op, maar het levert ook een hele hoop overlast op."Van Oosterhout wijst op uitgaansgelegenheid Party Palace in Nieuw-Amsterdam, die na gesprekken met de gemeente zou zijn gestopt met het verkopen van lachgas. Volgens Van Oosterhout is er ook een groot verschil met andere verdovende middelen als bier en wijn. "We weten dat verantwoord gebruik bij lachgas niet mogelijk is. Zeker niet bij jonge kinderen."