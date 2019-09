In opspraak geraakte VVD'er Scheltens tijdelijk opgevolgd door Marcel Meijer

De benoeming van Meijer is tijdelijk. Op dit moment is nog niet duidelijk wat Scheltens gaat doen. "Uit nader onderzoek moet duidelijk worden dat mij geen blaam treft. Er is een ontlastende verklaring van de eigenaren van de onderneming onderweg, die mij vrijpleit van deze beschuldigingen", zegt Scheltens. "Hopelijk wordt op basis daarvan afgezien van vervolging. Daar ga ik wel van uit."Als ontslag van rechtsvervolging te lang uitblijft, legt Scheltens mogelijk alle politieke functies neer. "De VVD kent heldere, duidelijk regels omtrent integriteit. Ik ben het met die regels altijd eens geweest. En die zijn - hangende zo’n onderzoek - dus ook op mij van toepassing. Ik wil de schijn en de verdenking niet tegen me hebben."Meijer is blij met zijn tijdelijke benoeming, al heeft hij grote moeite met de omstandigheden. "Deze situatie hadden we natuurlijk niet gewild. Ik had liever gezien dat Johan was aangebleven. Normaal gesproken ben je onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Maar in de politiek gaat dat blijkbaar niet op."De nieuwe interim-fractievoorzitter heeft bewondering voor de manier waarop Scheltens met de situatie omgaat. "Het siert Johan dat hij zich zo opstelt en zo kennen we hem ook: recht-door-zee, doortastend en onkreukbaar."