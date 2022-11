Sinterklaas pakjesjacht

Heb je een cadeau gevonden? Maak dan een selfie met het pakje en post de foto op onze Facebookpagina. Was het cadeau al weg, maak dan een selfie met het rode vlaggetje. Je kunt de foto ook mailen naar socialmedia@rtvdrenthe.nl. Houd de RTV Drenthe Facebookpagina goed in de smiezen en wie weet val jij wel in de priezen.