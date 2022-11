'Laat Rodenaren zelf plan kiezen voor appartementen Wilhelminastraat'

Inwoners van Roden mogen zelf kiezen welk plan zij het beste vinden voor woningbouw op de hoek van de Wilhelminastraat en de Kanaalstraat, als het tenminste aan de Noordenveldse raad ligt.

Op het nu nog braakliggende terrein moeten 25 woningen komen. Als er uiteindelijk plannen op tafel liggen van projectontwikkelaars, dan zouden Rodenaren moeten kunnen kiezen welk ontwerp hen het beste lijkt. Maar of dat haalbaar is, is nog de vraag.

Experiment

Een motie om dit te onderzoeken werd vanavond unaniem aangenomen in de raad. Free Hoving (VVD) had zo zijn bedenkingen bij de haalbaarheid van de motie. "Is het financieel wel goed doordacht? Wat gaat het kosten om de inwoners een beslissing te laten doen? Een groot referendum zie ik niet zitten."

Frederik van Lookeren Campagne (D66) vindt een onderzoek niet nodig. "Dit is al eens eerder gedaan, we zijn heus niet de eerste. Laten we nou eens krachtig ergens voor staan en een keuze maken om inwoners te laten beslissen."

Het onderzoek gaat er wel komen. Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) benadrukt dat het 'de bedoeling is om de motie uit te voeren'. "We gaan het experiment graag aan." Hoe inwoners van Roden uiteindelijk kunnen stemmen op hun voorkeur, is nog niet duidelijk.

Woningen bij de kerk

De raad ging verder unaniem akkoord met de bouw van 25 woningen in hartje Roden. Er zal een mix van grondgebonden woningen en appartementen komen.