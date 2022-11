Geen Drentse Wandel 4-daagse in Hemelvaartweekend 2023

In 2023 zal de Drentse Wandel 4-daagse Odoorn niet plaatsvinden in het Hemelvaartweekend. Door werkzaamheden bij de gebruikelijke start- en finishlocatie is het voor de organisatoren niet mogelijk om het evenement in dat weekend te laten houden.

"Het is gewoon niet haalbaar", zegt Jan Eggens, secretaris van de Wandel 4-daagse. "Het hele terrein gaat op de schop, dat betekent dat we zaken anders moeten organiseren." Zo was de parkeergelegenheid bij het start- en eindpunt volgens Eggens altijd een vanzelfsprekendheid, maar dit wordt door de werkzaamheden een flinke puzzel.

Tekort aan vrijwilligers

Dit is niet het enige probleem waar de vierdaagse mee kampt. "Waar we ook mee te maken hebben is een tekort aan vrijwilligers", aldus Eggens. "We komen gewoon handen tekort om alles goed uit te voeren."

Alternatieven