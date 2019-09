Op Tjak: Bijzondere schaakontmoeting in Hoogeveen

Deze week is er een bijzondere schaakontmoeting in Hoogeveen. Christine Namaganda komt met kinderen van haar Dove Chess Academy uit Uganda naar Hoogeveen voor een schaakkamp. Christine Namaganda was vorig jaar ook te gast van het Hoogeveen Schaaktoernooi. Zij vertelde wat schaken kan doen in iemand leven. Namaganda speelt een rol in de Disney-flim Queen of Katwe, een waargebeurd verhaal over een meisje dat zich via schaken weet te ontworstelen uit de sloppenwijken van Kampala.