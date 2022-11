Rechtbank doet uitspraak in dakkoffermoord

Legt de rechtbank in Assen de 53-jarige Jan Willem H. uit Assen voor doodslag op zijn partner Eva Balogh, het wegmaken van haar lichaam en diefstal van haar spaargeld een celstraf van 17 jaar op, zoals is geëist door het Openbaar Ministerie (OM)? Vandaag doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.

Buurtbewoners van het Oranjekanaal bij Orvelte deden op 7 februari een ontdekking. In het water dreef een dakkoffer. Er werd gedacht aan drugsafval en de politie werd gebeld. Bij het opendoen van de koffer ontdekten de agenten het lichaam van een vrouw. Uit onderzoek bleek het stoffelijk overschot van Eva Balogh te zijn, die al twee jaar werd vermist.

Bekentenis Jan Willem H.

H. werd als partner aangehouden en verhoord. Hij bekende vrijwel meteen dat hij de vrouw in maart 2020 al had gewurgd. Hij wikkelde haar lichaam in plastic en dekens en verborg het eerst onder het bed in hun toenmalige woning aan de Rolderstraat in Assen. Hij verborg daarna het lichaam in een dakkoffer en kitte de naden dicht. De koffer stond een paar jaar in een opslagruimte.

Toen de vader van H. meldde dat hij de ruimte wilde leeghalen, sloeg de paniek bij H. toe. De man kocht die dag in februari cement en verzwaarde de koffer daarmee en met zand. Hij boorde gaten in de koffer, in de hoop dat het voorwerp snel zou zinken. De koffer bleef met een punt boven het water drijven en werd zo toch ontdekt. H. had haar vermoord in een opwelling, omdat ze het bloed onder zijn nagels vandaan haalde, zei hij later tegen de politie.

Doodslag in plaats van moord