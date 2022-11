Europees Parlement debatteert en stemt over de wolf

Wolf nu niet meer bedreigd

De Sloveense Eurocommissaris Janez Lenarcic (Crisisbeheer) stelt inmiddels dat de wolf geen bedreigde diersoort meer is, maar schrappen van de lijst met bedreigde dieren halen is volgens hem niet aan de orde. De wolvenpopulatie kan zo weer te maken krijgen met tegenslagen, bijvoorbeeld door fatale botsingen in het autoverkeer. De Commissie, die de lijst vaststelt, blijft het dier daarom aanmerken als bedreigd.

Europese regels toereikend

Europese regels zijn toereikend, zo zei hij verder. De Europese Commissie monitort de situatie volgens Lenarcic voortdurend en het aantal wolvenincidenten met de mens zou nog altijd op nul blijven steken. Ook voor het vee is de overlast beperkt, stelt de Europese bestuurder. Zo'n 0.06 procent van de schapen in de Europese Unie krijgt volgens de Sloveen te maken met een wolvenaanval.

Steun

Verder zijn er tal van Europese en nationale steunmaatregelen, haalde de Eurocommissaris aan in het debat. Zo komen compensatie voor veehouders en subsidie voor wolfwerende maatregelen hiervoor in aanmerking.

In Drenthe is inmiddels steun gevraagd voor ruim 150.000 meter aan wolfwerende hekken, meldt de provincie. Dit jaar is er bijna 500.000 euro aan subsidie uitgekeerd. De provincie Drenthe zegt de discussie in Europa en in Nederland op de voet te volgen.