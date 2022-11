'Steker tbs-kliniek in Balkbrug moordde al in Nigeria'

De patiënt uit de tbs-kliniek Veldzicht in het Balkbrug die begin deze maand een medewerker van de instelling doodstak, was een Nigeriaan die in zijn eigen land werd verdacht van in ieder geval één moord. De man was al dagenlang labiel en wist op de fatale dag in een kantoor een mes te bemachtigen. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit gesprekken met meerdere medewerkers uit de kliniek, bronnen rond het onderzoek naar het steekdrama en andere betrokkenen.