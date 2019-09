Natuurbeschermer Alje Zandt (49) overleden

Afgelopen zondagnacht is Alje Zandt uit Havelte op 49-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekteproces. Hij was woordvoerder en voorlichter van Natuurmonumenten in Noord-Nederland.

Hoewel Zandt in totaal ruim zes jaar tegen kanker vocht, zette hij zich tot het allerlaatste moment in voor de natuur. Vorige week dinsdag nam hij op Twitter publiekelijk afscheid. "Ik moet afhaken", schreef Zandt in een aangrijpend bericht. Het leverde veel emotionele reacties op. Vijf dagen na het bericht overleed Zandt.Natuurmonumenten laat weten dat de Havelter de organisatie 'blijvend heeft geïnspireerd'. "We zullen Alje ontzettend missen. Vol dankbaarheid denken we terug aan zijn onverwoestbare optimisme, warme collegialiteit, grote deskundigheid en bezieling. Alje was een prachtig mens."Maandag is een herdenkingsdienst in Meppel, waarna Zandt in besloten kring begraven wordt. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.