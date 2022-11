De Wolden vangt vluchtelingen op in recreatieboerderij in Linde

De Wolden gaat vanaf 2 januari asielzoekers opvangen in recreatieboerderij Farmhouse in Linde aan de Burgemeester Jansstraat. Gisteravond werden omwonenden hierover bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst. De gemeente wil op de plek maximaal 35 mensen opvangen. Dat aantal vindt de buurt te veel.

Omwonenden willen dat er maximaal vijftien asielzoekers komen. Tijdens de bijeenkomst lieten aanwezigen weten dat ze Linde te klein vinden om grote groepen vluchtelingen op te vangen. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen, die aanwezig was bij de bijeenkomst, zegt de zorgen te begrijpen. De gemeente gaat daarom uitzoeken of het getal naar beneden kan worden bijgesteld.

Ook willen de omwonenden dat er afspraken worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen tot 31 maart ondergebracht worden in de recreatieboerderij. Volgens de buurt moet dat ook de definitieve einddatum zijn voor de opvang. Die toezegging deed de burgemeester. Op de plek komen alleen gezinnen en vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen worden er niet ondergebracht. bestaande uit vrouwen met kinderen. Alleenstaande mannen worden er niet ondergebracht.

De gemeente treft daarnaast veiligheidsmaatregelen om alles in goede banen te leiden. De asielzoekers moeten een document ondertekenen waarin staat dat ze de huisregels naleven. Daarnaast is dagelijks een locatiemanager aanwezig. Als de buurt iets wil melden of vragen heeft kunnen ze bij die persoon terecht. Beveiligers zijn dag en nacht aanwezig om een oogje in het zeil te houden.