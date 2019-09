Rechter kan geen compromis bereiken over zorgproject Zeijen

Aan de Minister Cremerstraat in het buitengebied van Zeijen zouden zestien woningen moeten komen voor 55-plussers met een zorgvraag. Het idee werd al vier jaar geleden gelanceerd, maar strandde daarna voor de eerste keer bij de Raad van State in Den Haag. De buurvrouw spande bij het rechtscollege een procedure aan tegen bestemmingsplan van de gemeente Tynaarlo ten behoeve van het zorgcomplex.Inmiddels hebben de gemeente Tynaarlo en het bedrijf Huis te Zeijen B.V. aanvullend onderzoek laten doen naar de behoefte aan het voorgestelde zorgcomplex. Ook werd een nieuw plan gelanceerd. Dat werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aanvaard, maar de buurvrouw stapte opnieuw naar de Raad van State.Tijdens de zitting probeerde de rechter van de Raad van State vandaag de buurvrouw tot een compromis te bewegen. Als er acht woningen aan de Minister Cremerstraat in Zeijen zouden komen, was dat acceptabel voor haar? "Acht zijn er ook al te veel", liet ze weten. "Iedereen wil wonen in het geweldige buitengebied, maar daar is dan dadelijk niets meer van over."De rechter van de Raad van State opperde nog even of het zorgcomplex dan niet kan komen op de locatie van het voetbalveld in Zeijen, dat toch weg gaat. Dat vonden de gemeente en het bedrijf Huis te Zeijen weer geen goed idee.De rechter zal nu toch zelf weer uitspraak doen. Dat gebeurt over ongeveer zes weken.