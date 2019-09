Taalpunt in Coevorden maakt Chinese Shan wegwijs in het Nederlands

Om aandacht voor dit probleem te vragen begint vandaag de Week van de Alfabetisering. Mensen die een inburgeringscursus gevolgd hebben zijn niet meteen klaar om praktische zaken zoals het kopen van een huis, het halen van een rijbewijs of het aanmelden bij een school, zich eigen te maken. De ambtelijke taal maakt het heel ingewikkeld.Dat merkt vrijwilliger Marian Leemans van de organisatie Taalpunt ook. Zij helpt momenteel de Chinese Shan Jiang met de Nederlandse taal. In de bibliotheek van Coevorden buigen ze zich over een boek voor theorie."Mag je keren in een eenrichtingsstraat?", leest Jiang voorzichtig voor. "Wat is een eenrichtingsstraat?" Geduldig legt Leemans het haar uit. "Juist bij dit soort praktische zaken komt veel ambtelijk taalgebruik kijken", legt Leemans uit. "Ik leer ze geen Nederlands; dat hebben ze tijdens de inburgeringscursus al gedaan. Ik help ze juist op weg om vanuit daar weer verder te komen."Het halen van een rijbewijs is daar een van, maar de Chinese Jiang wil ook kijken naar een school voor haar kind. En dan met name leren welke regels er in Nederland gelden."Je mag niet zomaar je kind thuis houden, dan komt de leerplichtambtenaar op bezoek", leest ze op uit een informatieboek."Nederlands is een moeilijke taal voor anderstaligen. Vooral onze woordvolgorde maakt het ingewikkeld. Het kan op zoveel manieren, soms is het goed maar soms ook niet. Als we veel met elkaar praten gaat het vinden van de juiste volgorde makkelijker", legt Leemans uit.Jiang beaamt dat. "Ik was soms te verlegen om Nederlands te praten, was bang dat mensen me zouden uitlachen. Nu ik vaker met Marian praat ben ik niet meer zo angstig."Marian Leemans heeft nu drie mensen die ze via Taalpunt helpt. "Het is vooral heel gezellig. Daarnaast leer ik veel van hun cultuur. Als je dan ziet dat er dingen lukken, dat ze verder komen, dat maakt mij wel heel gelukkig."