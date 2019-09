Drentse woningcorporaties gaan samen circulair bouwen

Alle huurwoningen in Drenthe moeten in 2040 circulair worden gebouwd en gerenoveerd. Dat is de ambitie van acht woningcorporaties in onze provincie. Om te leren hoe dat precies moet beginnen ze nu met 70 woningen.

De woningcorporaties zoeken marktpartijen die samen zes deelprojecten uit de grond willen stampen. Het doel van de Proeftuin Drenthe Woont Circulair is om circulair bouwen betaalbaar, herhaalbaar en op schaalbaar te maken voor corporaties."Circulair bouwen is een stap verder dan wat je op dit moment doet voor het milieu met het isoleren van woningen. Dit is echt nadenken over hoe je materialen kunt hergebruiken en zorgvuldig toe kunt passen, zodat je op termijn ook nog grondstoffen overhoudt", zegt directeur Jaap Boekholt van woningstichting De Volmacht.Voor een geslaagde uitvoering doen de corporaties een oproep aan professionals en marktpartijen om met een krachtige visie en inspirerend team te komen. Het uitwerken van de plannen volgt na selectie."We weten nog lang niet alles over duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Bovendien wordt alles wat we wél weten niet dagelijks toegepast in de nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen. Samen met marktpartijen willen we deze zoektocht gaan doen", aldus Boekholt.Marktpartijen die geïnteresseerd zijn in de Proeftuin Drenthe woont circulair kunnen zich aanmelden via deze website . Het is de bedoeling dat in 2021 de schop de grond in gaat.