'Niet de rust, maar de woningprijs maakt Noorden populair bij Randstedelingen'

De Rabobank constateerde dat vooral in de coronacrisis veel mensen naar het platteland verhuisden. "Het was toen niet zozeer nodig om dicht bij je werk te wonen", vertelt Rogier Aalders van de Rabobank. "Mensen werkten meer thuis en dus was het niet zo van belang waar je woonde." De laatste tijd trokken vanwege de hoge prijzen volgens Aalders vooral jongeren naar het platteland.

Volgens Aalders zitten we trouwens wel op een omslagpunt. "De prijzen zakken weer en daardoor wordt het voor Randstedelingen langzaam toch weer aantrekkelijker om in de eigen regio te blijven." Ook de hoge energieprijzen spelen hier volgens hem mogelijk een rol. "Een boerderijtje in Drenthe is natuurlijk prachtig, maar je moet het wel warm stoken", zegt Aalders, die hierbij wel aangeeft dat het effect van de hoge energieprijzen op de verhuisstromen pas later goed te meten is.