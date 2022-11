Uitslag wat vind jij: Ik koop streekproducten als ze goedkoper zijn

Melk, kaas en eieren rechtstreeks van de boer, het zou goedkoper moeten worden. De twaalf Nederlandse provincies willen met een btw-verlaging op duurzame streekproducten consumenten verleiden om lokaal geproduceerd voedsel te kopen, zo meldt dagblad Trouw vanochtend.

Het plan van de provincies is een van hun speerpunten in de onderhandelingen over een Landbouwakkoord dat minister Piet Adema komend voorjaar met boeren, provincies en andere betrokkenen wil sluiten. Het is nog onbekend welke producten precies onder de belastingverlaging moeten vallen en wat de relatie is met andere btw-maatregelen die het kabinet wil invoeren.

Een btw-verlaging wordt vaker geopperd als instrument om het kopen van duurzamer en gezonder voedsel te stimuleren. Zo is het kabinet van plan om in 2024 groente en fruit vrij te stellen van btw. Consumenten betalen daar nu nog 9 procent btw over.