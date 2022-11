Wat vind jij: Ik koop streekproducten als ze goedkoper zijn

Het plan van de provincies is een van hun speerpunten in de onderhandelingen over een Landbouwakkoord dat minister Piet Adema komend voorjaar met boeren, provincies en andere betrokkenen wil sluiten. Het is nog onbekend welke producten precies onder de belastingverlaging moeten vallen en wat de relatie is met andere btw-maatregelen die het kabinet wil invoeren.