Meer dan half miljoen euro voor kunstgrasveld vv Roden

De grasmatten verkeren volgens voorzitter Hans de Vries te vaak in een slechte staat door de invloed van het weer. Bovendien worden ze te zwaar belast. De vereniging heeft meer dan 800 leden en dat begint zijn tol te eisen. Vooral in het najaar liggen de velden er slecht bij.Door de komst van een kunstgras zal dat probleem verleden tijd zijn en kan er het hele jaar door worden getraind. De Vries is zelf van mening dat voetbal op 'echt' gras hoort. "Maar het is natuurlijk geweldig dat er straks het hele jaar door gevoetbald kan worden."De vereniging wil al sinds 2010 een kunstgrasveld op de eigen sportaccommodatie. Afgelopen anderhalf jaar is er intensief over gepraat en kwam er schot in de zaak. Naast het kunstgrasveld zal vv Roden er nog een veld bij krijgen. Dit veld zal ook door de atletiekvereniging benut worden.De gemeente wil ruim een half miljoen geven voor een kunstgrasveld, maar het is afwachten of dat geld daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarna is pas duidelijk of vv Roden ook echt kunstgras krijgt.