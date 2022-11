Energieprijzen bedreigen dorps- en buurthuizen: ruim de helft staat op omvallen

Zo'n 60 procent van de Drentse dorps- en buurthuizen verwacht in de financiële problemen te komen door de stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit een enquête van onder meer de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Tachtig dorps- en buurthuizen in onze provincie deden aan het onderzoek mee.

De gemiddelde energielasten van de locaties zijn ten opzichte van vorig jaar explosief gestegen. Zo lag het maandbedrag in september 2021 bijna op de 600 euro, een jaar later komt de energienota uit op een bedrag van bijna 1200 euro.

"Ons contract zal in maart volgend jaar eindigen. We verwachten een verdrievoudiging van 745 euro, dus 2245 euro per maand. Dat zal inhouden dat we onze deuren kunnen sluiten", concludeert een Drentse locatie in de enquête.

Extra geld, maar hoeveel?

Het kabinet maakte gisteren bekend extra geld uit te trekken om dorps- en buurthuizen te compenseren voor de hoge kosten. Tot 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot zo'n 400 miljoen euro. Het is nog niet bekend hoeveel geld er straks naar de Drentse dorps- en buurthuizen vloeit. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) boort contacten bij de overheden aan om de geldstroom op gang te krijgen.

"We werken als een soort bemiddelaar, en proberen deuren te openen die soms lastig opengaan", verklaart BOKD-coördinator Theo Andreae. "Gelukkig zien we bij de overheden een buitengewoon constructieve houding", al rekent hij zich niet rijk. "We zijn geschrokken van de enquête-uitkomsten, de consequenties die kunnen volgen zijn buitengewoon zorgwekkend. Een inktzwart scenario", vat hij samen. "Er zijn Drentse dorpshuizen die op omvallen staan."

Verduurzaming

Andreae mikt op termijn op een structurele oplossing voor de ontmoetingsplekken. "We zijn nu een brand aan het blussen, maar daarna moet er wat gebeuren aan de vaak gedateerde gebouwen. Dat is het moment om een versnelling aan te brengen in de verduurzaming."

Landelijk zegt ruim 70 procent van alle dorps- en buurthuizen in de financiële malaise te komen. Na de klappen van de coronacrisis kunnen de hogere energietarieven de definitieve nekslag betekenen voor de ontmoetingslocaties.