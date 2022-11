Docenten en leerlingen teleurgesteld vanwege stoppen Scala: 'Cultuuronderwijs broodnodig'

Geen dans, teken- of muzieklessen meer van Scala in Zuidwest-Drenthe. Het Centrum voor de Kunsten stopt ermee vanwege financiële problemen en een daling van het aantal cursisten. Een aderlating, volgens docenten en leerlingen.

Het is druk op de donderdagmiddag in het gebouw van Scala in Meppel. Op verschillende plekken zijn kinderen druk bezig met dans- en muzieklessen. In één van de lokalen zit pianodocent Rudi Kaldenberg, hij geeft les aan Sophia Smit die al meerdere jaren les krijgt bij het kunstencentrum. Het nieuws dat Scala gaat stoppen kwam hard bij haar aan.

"Het is schokkend, want het is een verzamelplek waar meerdere muzikanten bij elkaar komen. Er is altijd wel iemand die je kan begeleiden. Als je hoort dat het dan wegvalt, ja dan is dat natuurlijk wel pittig."

Uitlaatklep

Kaldenberg zelf is ook geschrokken van het nieuws. Hij denkt na over zijn eigen toekomst als docent, maar hij maakt zich nog het meeste zorgen over de kinderen die straks zonder lessen zitten. "Muziek en kunst zijn goed voor je emotionele ontwikkeling, vooral als je jong bent. Als dit verdwijnt, dan weet ik niet goed hoe dat straks wordt opgevangen."

Een verdieping boven hem zijn een stuk of vijftien kinderen aan het dansen. Docent Max Krijthe geeft ze les in breakdance. Hij zag het nieuws niet aankomen. "Scala is een stichting die alle cultuuronderdelen nog onder één dak heeft. Op andere plekken in Drenthe is dat al verdwenen. Je raakt een instituut kwijt in de regio."