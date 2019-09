De Toorn van Thunaer in première: 'Het is een droom die uitkomt'

Het muziektheaterspektakel ‘De Toorn van Thunaer’ is vanavond in première gegaan in Oosterhesselen. Het stuk is opgevoerd door 120 vrijwillige spelers uit het dorp zelf en uit Sleen en Zweeloo.

Landgoed De Klencke werd voor deze Drentstalige voorstelling omgetoverd tot decor. Mede-organisator Harm Dijkstra is maar wat blij met deze plek. "Je kijkt je ogen uit hier. Ookal weet ik wat er komt, het is zo'n mooi gezicht en het wordt mooi uitgelicht." Een sprookjesachtige locatie, vindt hij.De afgelopen drie jaar is er veel werk verzet om deze vier avonden te vullen met een humoristisch en nostalgisch theaterstuk. "Het is een soort droom die werkelijkheid wordt", zegt Dijkstra.Het verhaal speelt zich af in 1419 en gaat over de eerste generatie boeren die zich huisvesten in Drenthe. Ze raken in confrontatie met een groep roofridders die hun het geloof in Thunaer, de God van de donder, willen opleggen.Dijkstra schreef het stuk en de 20 bijbehorende liedjes. Dirigent Jan Kruimink verzorgde de arrangementen. De initiatiefnemers hebben alles uit de kast getrokken om het publiek te vermaken. Zo werkt fanfareorkest Excelsior uit Oosterhesselen mee en is de schaapskudde van Benneveld ingezet.De voorstellingen die deze week worden gehouden zijn allemaal uitverkocht. De organisatie rekent in totaal op ongeveer 4.200 bezoekers.