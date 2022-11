Opbouw 'duurzame' ijsbaan is in Assen in volle gang

Nog even en dan is het weer tijd voor een winters tafereel in de binnenstad van Assen. De opbouw van de ijsbaan op het Koopmansplein is in volle gang. En dat is niet zonder uitdaging, vanwege de hoge energieprijzen en obstakels op het stadsplein als bomen, banken en fonteinen.

Een grote wagen rijdt heen en weer op het Koopmansplein. Bouwvakkers zijn druk bezig met de opbouw van een stalen constructie. Met de vloer die al klaarligt, krijgt de ijsbaan langzaam vorm. Het duurt nog een week voor er weer geschaatst kan worden in de binnenstad.

Uitdagingen

Waar de organisatie de afgelopen twee jaar veel voeten in de aarde had vanwege de coronamaatregelen, zijn er ook dit jaar weer uitdagingen. Zo staan er obstakels op het stadsplein, zoals bomen, banken en fonteinen. De baan wordt daarom gebouwd op een stellage. "Het is passen en meten, maar het gaat lukken", vertelt organisator Steve Ellis van Winters Assen.

Die verhoging heeft een keerzijde, want daardoor kan er wind onder de baan komen en gaat er koude lucht verloren. En dat is met de huidige energieprijzen niet zo voordelig. "Hoe minder wind op het ijs waait, hoe minder energie wij nodig hebben om de baan koel te houden", legt Ellis uit. "Maar we moeten het ook relativeren, want we verbruiken niet meer energie dan een gemiddelde horecatent."

Rok die warmte buitenhoudt

Verschillende maatregelen moeten het ijsfestijn energiezuiniger maken. Zo draait de baan op netstroom en wordt de tent 's nachts dichtgedaan. Een soort rok, deels van hout, deels van stof, wordt aan de onderkant van de tent gemonteerd om warmte buiten te houden.

En de organisatie heeft nog meer duurzame plannen voor de toekomst. De warmte die nodig is om de baan te koelen, gaat nu verloren. "Om geen warmte te verspillen, willen we volgend jaar samen met de Techhub en het Drenthe College kijken of we het naastgelegen café kunnen verwarmen met die lucht", vertelt Ellis.