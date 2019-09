Speelgoedmuseum Kinderwereld bestaat 50 jaar

Het museum richtte een speciale collectie in om dit jubileum te vieren. Zo zijn er poppen die een verjaardagsfeest vieren, het Kerst- en Paasfeest, Sinterklaas, Oud en Nieuw en Koningsdag. Met als klapstuk van de expositie de grote Rodermarkt-optocht, die bestaat uit allerlei knuffelberen en poppen op versierde speelgoedwagens."We zijn heel blij en trots dat we al vijftig jaar bestaan", zegt adjunct-directeur Mara Bosboom. Jaarlijks trekt het speelgoedmuseum zo'n 20.000 bezoekers. Daar is Bosboom blij mee, maar daarnaast moet er ook vernieuwd worden.Zo hoopt het museum meer middelbare scholieren aan te trekken, bijvoorbeeld door ook nieuw speelgoed in de collectie op te nemen. "Denk aan Nintendo's en andere spelcomputers", zegt Bosboom.Daarnaast wil het museum ook speciale schoolprojecten organiseren om in contact te blijven met de jeugd. "In de toekomst kunnen kinderen hopelijk zelfs met oud en kwetsbaar speelgoed spelen, via virtual reality", vertelt de adjunct-directrice. "Maar dat duurt nog even hoor."