De Wolden wil glamping lodges in Ruinen legaliseren

Dat zei de gemeentewoordvoerder vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Daar vochten de overburen van de zogeheten glamping, oftewel een luxe camping, tegen het plaatsen van de lodges en het rooien van een 200 meter lange groenstrook langs hun weiland.Volgens landclub-uitbater Jurian Brekelmans heeft hij de groenstrook niet gerooid, maar alleen wat teruggesnoeid. Hij heeft wat vogelkers en bramen weggehaald om die later te vervangen door inheemse struiken en bomen. De overburen geloven daar niets van. Volgens hen heeft Brekelmans de strook alleen maar uitgedund om de campinggasten uitzicht te geven over hun weiland en zoveel mogelijk grond van de camping voor de recreatie beschikbaar te maken.De campinggasten liepen ook het weiland in om daar te vliegeren. Daar hadden vooral de paarden van de buren behoorlijk last van.Tijdens de zitting in Den Haag werd duidelijk dat er mogelijk nooit een conflict was geweest als Brekelmans de strook ongemoeid had gelaten. Na een hoop juridisch getouwtrek besliste de rechtbank in Groningen eerder dat de gemeente een paar steken had laten vallen. Want eigenlijk staat de beheersverordening alleen tenten, caravans en campers op de camping toe. De semipermanente lodges, die deel van hout en tentdoek zijn, niet.Volgens de gemeentewoordvoerder is dat begrijpelijk, omdat deze nieuwe manier van kamperen vroeger niet voorkwam. Daarom wil de gemeente de kampeerverordening aanpassen om deze vorm alsnog mogelijk te maken. Verder heeft de gemeente een nieuwe tijdelijke vergunning aan Brekelmans verleend.Brekelmans zei dat hij niet eerder gaat inplanten dan wanneer de procedures achter de rug zijn. De Raad van State hakt binnen enkele weken een paar knopen door, onder meer of de uitspraak van de Groningse rechter deugt en of de lodges mogen blijven staan. Tevens bekijkt de Raad of de groenstrook al dan niet op korte termijn moet worden herplant.