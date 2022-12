Dit was 2022: Een crisisjaar, maar ook een mooi jaar

Drenthe is inmiddels een kampioenenprovincie, want Egbert Zijlstra is opnieuw wereldkampioen geworden. De 72-jarige Emmenaar won goud op de halve marathon voor atleten die ouder zijn dan 70 jaar tijdens de World Masters Athletics in het Finse Tampere. Hij was bijna drie minuten sneller dan de nummer twee. Het is niet voor het eerst dat Zijlstra goud pakte, ook in 2019 was de 70+-er al Europees kampioen. Ook rijgt hij de ene Nationale titel na de andere aan elkaar.