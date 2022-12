Dit was 2022: Dit vond jij het bijzonderste nieuws

Het tweede nieuwsbericht in ons overzicht van meest gelezen artikelen was een schok voor de inwoners van de gemeente Westerveld. Op de vroege ochtend van Eerste Paasdag, 17 april, komen twee jongeren om het leven bij een ongeluk in Havelte . Even na 05.00 uur in de ochtend belandt de auto waarin ze zitten in de sloot. Ook raken drie anderen, onder wie de bestuurder, gewond. In november werd bekend dat de bestuurder vervolgd wordt, hij was onder invloed en reed te hard. Wanneer de zaak dient is nog niet bekend.