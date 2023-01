Dit wordt 2023: Wat staat Drenthe dit jaar te wachten?

Vergeet tijdens het kiezen van de nieuwe provinciale bestuurders niet om ook het nieuwe bestuur van je waterschap te kiezen. Velen zien het als de minst sexy verkiezing die er is, maar uiteindelijk bepaalt het waterschap of een gebied droog blijft of juist natter moet worden. Ook bepalen waterschappen dat de kanten van een kanaal bijvoorbeeld niet twee maar vier keer per jaar gemaaid gaan worden. Wel dingen die belangrijk zijn voor de meeste Drenten.

Evenementen en een terugblik

Verder staan er komend jaar nog allerlei spannende evenementen op het programma. Het plan is om theaterspektakel Het Pauperparadijs deze zomer weer door te laten gaan. De voorstellingen werden eerst uitgesteld en later afgelast vanwege stikstofregels, maar daar zijn oplossingen voor gevonden.

Ook staat het EK wielrennen voor komend jaar op de Drentse agenda. De bedoeling is dat de renners in september de Col du VAM weer onveilig gaan maken.

Daarnaast zullen we terugblikken op een brand die in 2008 plaatsvond in De Punt. Op 9 mei is het 15 jaar geleden dat er brand ontstond in de scheepswerf aan de Groningerstraat. Bij de brand kwamen drie brandweermannen om het leven. Vanwege die brand heeft de brandweer nieuwe methodes bedacht voor het bestrijden van een industriële brand.

Meer duidelijkheid?

Van een hele andere orde is een gebeurtenis in Emmen die dit jaar plaats gaat vinden. Hele drommen mensen zullen er bedroefd om zijn, de Boogie Bar wordt namelijk gesloopt. Menig relatie is daar ontstaan, net als menig maandagochtendkater.

Dit jaar gaan we ook meer duidelijkheid krijgen over verschillende onderwerpen. Zo horen we, als het goed is, dit jaar of het kinderhartcentrum van het UMCG in Groningen mag blijven. De minister zei eerder dat het weg moet, maar er is vanuit het Noorden een lobby gekomen om ervoor te zorgen dat het toch moet blijven.

Meer dingen die ons mogelijk worden afgepakt, maar waar dit jaar duidelijkheid over komt: de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Moet deze dicht? Defensie wil meer vastgoed afstoten en de luchtmobiele brigade uit Assen samenvoegen met de gemechaniseerde brigade in Havelte.

Landelijke regels