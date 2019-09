Het Rijk praat je vanavond bij over de toekomst van Drenthe

Daar worden ze namelijk bijgepraat over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie. Dit is een toekomstvisie op de inrichting van Nederland. En dan hebben we het niet over vliegende auto's, hoverboards of robots, maar over onder meer de energietransitie.Daarnaast komen onder meer ook de leefbaarheid in Drenthe, de verduurzaming van de landbouw en de natuur in onze provincie aan bod. Mensen die zelf een idee hebben over de invulling van onze provincie in de toekomst, kunnen ook hun zienswijze geven.De bijeenkomst begint om 19:00 uur en duurt twee uur.