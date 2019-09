Djammen: De one-woman band van Cynn

En dat allemaal door een looppedaal. “Ik omschrijf mezelf als een elektro-singer songwriter”, legt ze uit. “Het is niet alleen maar lieve gitaarmuziek.”“Ik speel met elektrische gitaar, ik heb een drumpad en een loopstation”, vertelt ze. Het looppedaal neemt de geluiden op en speelt ze gelijk weer af. “Ik kan het ter plekke opnemen en afspelen en hou er niet van als ik het allemaal voorprogrammeer en alleen nog maar op play hoef te drukken. Ik vind het echt cool dat ik het zelf inspeel.”Laagje voor laagje bouwt Cynn haar nummers live op het podium op. “Soms begin ik met gitaar, met het laagjes opbouwen, en dan komt er nog een gitaarlaagje bij, of een drumlaagje. Zo Creëer ik dan een hele song. Daaroverheen ga ik dan zingen. Dus het is echt een bandje in mijn eentje”, lacht ze.Wie van de muziek wil leven moet van goede huize komen. “Ik denk dat je een stadium moet bereiken als Kensington als je er goed van wil leven en er een pensioen aan over wilt houden”, verklaart Cynn de financiële sores van veel artiesten. En als je net begint is het helemaal moeilijk. “Alles wat je verdient, althans zo doe ik het, investeer je weer in studio-opnames, een website, een videoclip. Het is maar net waar je het aan wilt besteden.”Ondanks dat muziekmaken niet veel oplevert, twijfelt ze er geen moment aan om te stoppen of om wat anders te gaan doen. Integendeel. “Ik ben op dit moment bezig met live-optredens”, zegt Cynn. “In het najaar hoop ik wat te gaan uitbrengen in de vorm van een single of een EP. Dat houd ik nog even in het midden, maar ik heb in ieder geval nieuwe muziek wat ik kan delen.”Bekijk hieronder de hele uitzending van Djammen