De drie jongste molenaars van Nederland komen uit Drenthe. Vandaag deden Sander Boom, Willem Telgen en Coen Marche examen op molen Noordenveld in Norg. Het trio slaagde met vlag en wimpel.

De 17-jarige Willem Tengel uit Assen glundert van oor tot oor. Het is kwart over twaalf in de middag en hij schudt Roelant van Eijk, voorzitter van de Drentse afdeling van het Vrijwillig Molenaarsgilde, de hand. Zojuist heeft hij zijn molenaarsdiploma ontvangen, een certificaat waarmee hij voor de rest van zijn leven aan de slag mag op molens in heel Nederland. Voor even is hij de jongste molenaar van Nederland, want eigenlijk mag je pas vanaf je 18de examen doen.

Routineklus

Vanwege het 50-jarige bestaan van het Vrijwillig Molenaarsgilde is er besloten om bij wijze van hoge uitzondering drie minderjarige molenaars de kans te geven hun examen alvast te doen. Niet geheel toevallig komen zij allemaal uit Drenthe. Willem dus uit Assen, Sander uit Smilde en Coen uit Koekange. Willem is vandaag de eerste die examen heeft mogen doen.

Na hem is Sander Boom uit de buurt. Hij is 16 (in december wordt hij 17) en zal over een uur of twee de titel 'jongste molenaar van Nederland' overnemen van Willem. Zenuwen zijn hem vreemd. "Ik ben in 2019 begonnen als molenaar en sindsdien iedere week op een molen. Ik ken dit ondertussen wel", zegt hij lachend. Bovendien hebben de drie molenaars in spe al een proefexamen gedaan. Als er geen gekke dingen gebeuren, slagen ze wel.

Jeugd aanspreken

Daarmee is Nederland dus drie jonge molenaars rijker. Dat maakt het een feestelijke dag, vindt Roelant van Eijk. "Molenaars beginnen vaak op latere leeftijd, dat deed ik zelf ook. Dan is het goed om te zien dat er nu drie jonge molenaars bij komen."

Van Eijk, zelf sinds 5 jaar molenaar in Peize, hoopt dat de aandacht voor de drie jonge molenaars een aanzuigende werking heeft op andere jeugd. "De aanwas van jeugd is voor ons een uitdaging. Ik hoop dat dit een lampje doet aangaan bij veel jongeren en dat zij denken: hé, dit zijn toch wel hele leuke dingen."

Al jaren op de molen

Molenaar Germ Geersing is helemaal blij. Sinds 1990 is hij molenaar in Norg. "Hier staan twee molens en er is nog één andere molenaar. Maar met z'n tweeën komen we eigenlijk handen tekort."

Extra handjes komen er nu in de vorm van Sander Boom. De inwoner van Smilde gaat Germ helpen op de molens in Norg. "Dat is prachtig. Sander kwam hier al toen hij een jaar of 11 was met zijn moeder. Dan vroeg hij de meest bijzondere dingen over molens, hij wist er haast meer van dan ik. Hij is trouwens enthousiast gemaakt door Willem (Telgen, red.). Ze komen al jaren op molens en nu spelen ze er mee. Dat is hartstikke mooi."