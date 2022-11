In 2024 moet het zover zijn: een permanente 400 meter-schaatsbaan in Drenthe

"Vooral voor kinderen is nu dus geen mogelijkheid meer om in Drenthe te schaatsen. Dat is zonde", vindt de voorzitter van KNSB Drenthe. Hij is daarom enthousiast door wat hij in Rotterdam heeft gezien. "Het is echt een schaatsbaan voor recreatief gebruik. Voor de breedtesport. Vooral kinderen maken er gebruik van, en mensen waar het schaatsen niet in de genen zit."

De baan in Rotterdam is ieder jaar van ongeveer december tot en met maart open en trekt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers.

Lichteffecten

Van een afstand kan de schaatsbaan in Rotterdam eruit zien als een opblaashal, maar het gaat dus om aluminium en kunststofplaten. "Die platen zijn lichtdoorlatend. Maar je kan niet van de ene kant van de baan naar de andere kant kijken", legt Jonkers uit. Als het mooi weer is, kunnen de zijkanten van de tunnel opengeklapt worden.

De recreatieve waarde van de baan uit zich ook in een lichtshow. Drie keer in de week, in het weekend, gaat 's avonds in de ijsbaan de regenboogverlichting aan.

Drie à vier miljoen euro

"In principe ligt het plan al helemaal klaar", zegt Jonkers. Er zijn alleen nog een paar obstakels. Eén daarvan is geld. De provincie wordt gevraagd om een bijdrage te leveren. Tussen de 3,5 en 4 miljoen euro, volgens Jonkers. Even ter vergelijking: de bouw van een overdekte kunstijsbaan - in combinatie met een nieuwe zwembad - in Hoogeveen zou 50 miljoen kosten.