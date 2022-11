Kalkovens Dieverbrug krijgen oude gezicht terug

Restauratie hard nodig

In 1993 werden de kalkovens in Dieverbrug voor het laatst gerestaureerd. Daarom zijn de torens nu nodig aan restauratie toe, want met name het metselwerk is in een slechte staat. Ook de Jacobsladder zit los en kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Vele delen zijn al verrot en uit elkaar gevallen.

Ook de Historische Vereniging in Diever is dit opgevallen. Ondanks dat zij nog niet bekend zijn met de laatste plannen zijn ze blij als er iets aan onderhoud wordt gedaan om het monument in stand te houden. "Als het leshuis wordt teruggebouwd, dan krijgt het geheel waarschijnlijk weer een actieve bestemming. Als dat zo is dan juichen wij dat toe", licht Fred Jansen toe.

Natuur neemt terrein over

Rondom de torens is nu nagenoeg geen bebouwing. Het terrein is sinds de midden jaren zestig niet meer in gebruik en is in de loop der jaren meer een natuurterrein geworden. Ortelee trof vorig jaar bij een van de torens een vleermuis aan. Na navraag blijkt het om een grootoorvleermuis te gaan, een beschermde soort.