Wolvenmars in Zuidwolde: 'Er moet iets gebeuren'

Zo'n dertig mensen, wat geiten en pony's waren vanavond te vinden in het centrum van Zuidwolde. De aanwezigen liepen samen met hun dieren via de Hoofdstraat een protestmars naar het gemeentehuis. Het doel? Hun zorgen over de wolf kenbaar maken bij de gemeente.

Met spandoeken en borden liep de stoet richting het gemeentehuis. Initiatiefnemer Chantal Borst-Platel voorop. Zelf is ze paardenfokker en maakt ze zich steeds meer zorgen over de wolf in Drenthe. "Met deze actie willen we daar aandacht voor vragen. De wolf is een prachtig dier, maar het brengt ook heel veel leed met zich mee. Dat willen we duidelijk maken aan de gemeente, er moet iets gebeuren."

Beheer

De vraag is alleen of de gemeente veel kan doen, want qua handhaving hebben ze geen bevoegdheden. "Daar ben ik me van bewust", vervolgt Borst-Platel. "Toch is het zo dat ze best wat meer druk mogen uitoefenen op de provincie wat mij betreft."

"Afschieten hoeft natuurlijk niet meteen, maar zorg in ieder geval voor beheer. Misschien is De Wolden achter de schermen wel bezig om contact te leggen met de provincie en doen ze al iets. Maar we willen gewoon duidelijkheid."

Opkomst

De paardenfokker heeft de wolf zelf nog niet gezien in haar weides. "Maar met de signalen die ik om mij heen hoor, wil ik het risico gewoon niet lopen." Daarom heeft ze ervoor gekozen om drie weken geleden haar veulens uit de weide te halen. "Ik ben te bang dat er iets gebeurt."