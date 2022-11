Europees Parlement voorstander van minder bescherming van de wolf

Het Europees Parlement eist een betere wetgeving om de overlast van de wolf te beperken. In Straatsburg stemde het Europarlement met een meerderheid van 306 leden in met de oproep voor betere wetgeving, na een debat gisteravond over de wolf.

De partij SGP toonde zich gelukkig en hoopt dat dit een stap is in het verminderen van de overlast. Europarlementariër Bert-Jan Ruissen van de SGP: "Wolven zijn strikt beschermd, hoewel ze allang niet meer bedreigd zijn. Die achterhaalde wetgeving moet worden aangepast."

De Partij voor de Dieren is juist bijzonder teleurgesteld. "Het Europees Parlement attaqueert de wolf met een nieuwe heksenjacht die doet denken aan de jachtpartijen in de zeventiende en achttiende eeuw waarin het dier werd uitgeroeid", stelt Anja Hazekamp van die partij. Zij heet de wolf van harte welkom. "Juist in tijden dat economische activiteiten de grenzen van de natuur fors overschrijden, is het belangrijk natuurbescherming overeind te houden en te versterken. Wolven hebben een positief effect op de biodiversiteit en helpen het natuurlijk evenwicht van het ecosysteem te herstellen."